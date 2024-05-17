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В реку Красного Сулина в Ростовской области сбрасывают нечистоты

В реку Красного Сулина в Ростовской области сбрасывают нечистоты
В реку Красного Сулина в Ростовской области сбрасывают нечистоты. Местный житель опубликовал в социальных сетях фотографию слива сточных вод 17 мая.

По словам Вячеслава С., жители неоднократно жаловались на неприятный запах от ручья, который отравляет всё вокруг. Ручей протекает в районе посёлка 50 лет Октября и впадает в один из притоков Северского Донца. Из-за фекалий в посёлке Раково рыбаки неоднократно находили мёртвых рыб, раков и даже лягушек.

- Очистные сооружения города уже давно пришли в негодность, поэтому всё сливается в реку, - рассказал красносулинец. - У нас тут неоднократно бывали представители Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры. Но дальше штрафов дело не заходило.

Пока специалисты ведомств отвечают отписками, водоёмы Ростовской области продолжают наполняться нечистотами.
Фото: соцсети
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