МЧС предупредило жителей Ростовской области об опасности на тонком льду

Из-за минусовых температур в Ростовской области водоемы покрылись тонкой коркой льда. Несмотря на то, что с виду он может показаться прочным, это убеждение обманчиво. Скрепленный ночным холодом лед ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь, становится очень слабым. В связи с этим МЧС предупреждает людей о том, что на неокрепший лед выходить очень опасно.Спасатели напоминают, что прочный лед должен быть прозрачным и толщиной не менее 10 сантиметров. Молочный цвет льда или образовавшийся из смерзшегося снега - самые опасные поверхности. Под тяжестью человеческого тела он может трескаться и рушиться.Оказавшись на тонком льду, нужно соблюдать спокойствие. Если он начнет трескаться, нужно осторожно лечь на него и отползти на безопасное место. Бежать, а тем более прыгать, нельзя.Оказавшись в воде, не подтягивайтесь за кромку льда. Держась за нее руками, надо с осторожностью вынести на лед сначала одну, потом вторую ногу, затем, не спеша, и так же осторожно отползти (откатиться) от опасного места. В случае, если в воде оказался другой человек, вызовите экстренные службы по номеру: 112.Морозная погода продержится в регионе как минимум еще три дня. По северу области ожидается понижение температуры до -20 градусов, а по югу - до -10 градусов. Потепление ожидается ближе к 20-м числам декабря.