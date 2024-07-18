Жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях 18 июля

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Жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях, которые обрушатся на Землю 18 июля. Возмущение магнитосферы планеты будет слабым, но после 18:00 начнет усиливаться. В этот период метеозависимым людям будет непросто. Чтобы избежать неприятных ощущений, в этот день следует избегать чрезмерных умственных и физических нагрузок. Также рекомендуется отказаться от жирной пищи и кофе.Через несколько часов буря стихнет, а после полуночи и вовсе станет едва заметной для метеозависимых людей.Геомагнитные бури на Земле появляются из-за нестабильного потока солнечного ветра. Иными словами, активность Солнца, на котором происходят выбросы плазмы или образуются корональные дыры, напрямую влияет на магнитосферу нашей планеты.Бури, спровоцированные выбросами массы, более сильные. В этот момент протоны солнечного ветра сталкиваются с атомами водорода Земли, образуя электрический ток. По мощности выбросы миллиардов тонн плазмы сопоставимы со взрывом тысяч ядерных бомб.Когда причиной магнитной бури является корональная дыра, принцип действия ее на магнитосферу Земли иной. Из корональных дыр выходит ускоренный поток солнечного ветра. Он движется со скоростью 500-800 километров в секунду вместо привычных 300-500. Такой поток может вызывать несильные магнитные бури.