В Ростовской области на семь лет осудили мужчину за убийство друга

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Жителя Ростовской области осудили на семь лет за убийство приятеля. Шокирующая трагедия произошла в марте 2024 года в Аксае.Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, в тот день 33-летний местный житель пришел за своими вещами к другу на улице Железнодорожную. Знакомый отказался все возвращать, после чего между мужчинами возник конфликт. Во время ссоры мужчина сильно избил своего приятеля. После чего просто ушел к себе домой.Через несколько дней его знакомый умер от полученных травм.На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.