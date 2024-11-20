В Ростовской области на семь лет осудили мужчину за убийство друга
Жителя Ростовской области осудили на семь лет за убийство приятеля. Шокирующая трагедия произошла в марте 2024 года в Аксае.
Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, в тот день 33-летний местный житель пришел за своими вещами к другу на улице Железнодорожную. Знакомый отказался все возвращать, после чего между мужчинами возник конфликт. Во время ссоры мужчина сильно избил своего приятеля. После чего просто ушел к себе домой.
Через несколько дней его знакомый умер от полученных травм.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.
- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.