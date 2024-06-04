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В Ростовской области осудили мужчину за убийство собутыльника пнем

В Ростовской области осудили мужчину за убийство собутыльника пнем
В Ростовской области осудили 42-летнего мужчину за жестокую расправу над собутыльником. Жителя Мартыновского района обвинили по статье «Убийство».

В декабре 2023 года осужденный вместе с приятелем выпивали алкоголь дома в хуторе Новосадковском. Слово за слово, и между ними вспыхнул конфликт. Вскоре обвиняемый вышел из себя. Он набросился на товарища и начал избивать его руками и ногами. После этого он взял пень и проломил им голову собутыльнику. От полученных травм тот скончался на месте.

Мартыновский районный суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Фото: Ростов.Ру
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