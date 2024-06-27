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Жителей Ростова удивил недовольный кабан, портящий деревья во дворе

Жителей Ростова удивил недовольный кабан, портящий деревья во дворе
В Ростове в Октябрьском районе на улицу вышел погулять дикий кабан. Об этом сообщил местный житель в социальных сетях.

Хряк прогуливался в сопровождении своей хозяйки. Однако он был весьма недоволен. Строптивый кабан «ругался» и убегал от хозяйки. Его очень возмутило, что ему нельзя копать землю у дерева торчащими клыками.

Он выражал свое недовольство громким визгом на всю улицу, подходил к хозяйке и угрожающе мотал головой.

Случайный прохожий заметил «перепалку» между женщиной и питомцем. Он снял это на камеру и выложил в интернет.

Пользователи начали активно обсуждать сюжет. Некоторые отметили, что дикое животное лучше держать на поводке.

- Только в Ростове можно увидеть сочетание домашнего дикого кабана на прогулке и попугая, живущего на хвойных деревьях, — пошутила ростовчанка в комментариях.

Напомним, что год назад дикие кабаны атаковали несколько улиц Ростова. Чтобы отвоевать город обратно, пришлось развернуть целую операцию.
Фото: соцсети
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