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Житель Ростовской области ограбил и избил пожилого мужчину в Новокузнецке. Об этом проинформировала пресс-служба областного управления МВД России.По предварительным данным, 42-летний уроженец Ростовской области напал на 89-летнего пенсионера. Действуя по указке обманщиков, мужчина проник в квартиру к старику. Он начал избивать пожилого человека, требуя отдать ему все деньги. Заполучив требуемое, злоумышленник покинул место преступления.Пострадавшего обнаружила соседка, которая немедленно вызвала правоохранителей и медиков. Пенсионера с серьезными повреждениями доставили в больницу.Преступника быстро задержали в одной из новокузнецких гостиниц, где проживание ему оплатили подельники. На допросе задержанный заявил, что сам стал жертвой мошеннической схемы: он отдал аферистам 750 тысяч рублей, надеясь на получение прибыли от инвестиций. Когда он захотел вернуть свои деньги, мошенники заставили его совершить ограбление пенсионера, который ранее отклонил их "выгодное" предложение. Украденные у старика средства таганрожец отдал обманщикам.В отношении гражданина из Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Ему может грозить тюремное заключение сроком до 12 лет.