Жителей Дона будут наказывать за отсутствие прививки от COVID-19 после 26 августа

Жителей Ростовской области без прививки от COVID-19 начнут наказывать после 26 августа. Меры коснутся отдельных категорий граждан, обязанных вакцинироваться по постановлению Роспотребнадзора.Как сообщил на брифинге 13 июля главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев, вопрос о санкциях для непривитых уже прорабатывается.— Законодательством предусмотрено применение санкций по завершении второй иммунизации. Если человек однократно не привился по достижению первого срока, будут огромные риски не выполнить вторую иммунизацию во второй срок, — пояснил Евгений Ковалев.Напомним, обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в Ростовской области ввели 1 июля. Согласно постановлению, привиться первым компонентом необходимо до 29 июля, а вторым - до 26 августа. По официальным данным, в регионе вакцинировались уже 40% жителей.