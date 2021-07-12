Жителей Дона будут наказывать за отсутствие прививки от COVID-19 после 26 августа
Жителей Ростовской области без прививки от COVID-19 начнут наказывать после 26 августа. Меры коснутся отдельных категорий граждан, обязанных вакцинироваться по постановлению Роспотребнадзора.
Как сообщил на брифинге 13 июля главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев, вопрос о санкциях для непривитых уже прорабатывается.
— Законодательством предусмотрено применение санкций по завершении второй иммунизации. Если человек однократно не привился по достижению первого срока, будут огромные риски не выполнить вторую иммунизацию во второй срок, — пояснил Евгений Ковалев.
Напомним, обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в Ростовской области ввели 1 июля. Согласно постановлению, привиться первым компонентом необходимо до 29 июля, а вторым - до 26 августа. По официальным данным, в регионе вакцинировались уже 40% жителей.