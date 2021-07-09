Главный санврач Дона высказался против увеличения штрафов за проезд в транспорте без маски

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев не счел необходимым увеличивать штрафы для «безмасочников» в транспорте. Тему обсудили на брифинге 13 июля.Евгений Ковалев признал, что наказание за проезд без маски и сейчас достаточно суровое. Его увеличение не будет мотивировать жителей региона соблюдать правила, поскольку «каждый думает, что его не поймают».По мнению главного санврача, людям не хватает осознанности в этом вопросе. Понимания того, что ношение масок в общественных местах – залог их же безопасности.На том же брифинге Евгений Ковалев отметил рост случаев инфицирования в Ростовской области новым индийским штаммом COVID-19. Он отличается большей заразностью и устойчивостью к иммунитету.