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Житель Ростовской области нашёл во дворе дома противотанковый снаряд

Житель Ростовской области нашёл во дворе дома противотанковый снаряд
В станице Багаевской Ростовской области местный житель нашёл в своём дворе снаряд. По время земельных работ он наткнулся на неизвестный предмет и решил, что это мина.

О своей находке он сообщил силовикам.

- На обследование незамедлительно направились сотрудники инженерно-технической группы ОМОН, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области.

Взрывотехники определили, что предмет — это учебный противотанковый снаряд 1984 года выпуска. На его корпусе от времени, проведённого в земле, появились следы коррозии. Росгвардейцы вывезли боеприпас на полигон, чтобы уничтожить его.

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