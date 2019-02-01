Житель Ростовской области нашёл во дворе дома противотанковый снаряд



В станице Багаевской Ростовской области местный житель нашёл в своём дворе снаряд. По время земельных работ он наткнулся на неизвестный предмет и решил, что это мина.



О своей находке он сообщил силовикам.



- На обследование незамедлительно направились сотрудники инженерно-технической группы ОМОН, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области.



Взрывотехники определили, что предмет — это учебный противотанковый снаряд 1984 года выпуска. На его корпусе от времени, проведённого в земле, появились следы коррозии. Росгвардейцы вывезли боеприпас на полигон, чтобы уничтожить его.