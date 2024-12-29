Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Житель Ростовской области получил ранение в пьяной драке в Подмосковье

Житель Ростовской области получил ранение в пьяной драке в Подмосковье
Житель Ростовской области был ранен ножом в живот в ходе пьяной ссоры в Подмосковье. Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 декабря в поселке Правдинский.

Группа людей отмечала уходящий год, употребляя спиртные напитки у пивного магазина на улице Герцена. В процессе обсуждения политических тем мнения участников разошлись, и разговор перешел в конфликт. Когда напряжение нарастало, один из собутыльников вытащил нож и ударил 40-летнего мужчину из Ростовской области в живот.

Пострадавшего с сильным кровотечением доставили в медицинское учреждение. Врачи обнаружили, что нож повредил не только брюшину и мышцы, но и задел тонкую кишку. Операция по зашиванию ран продолжалась несколько часов, сообщает издание МК.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются расследованием и ищут подозреваемого в нападении.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.