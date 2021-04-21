Житель Ростовской области пойдет под суд за убийство двоих рыбаков
На фото: Обвиняемый показывает, как застрелил двоих мужчин.
В Ростовской области 35-летний мужчина предстанет перед судом за двойное убийство. Житель села Новобатайск Кагальницкого района предстанет перед судом по статье «Убийство двух лиц». Трагедия случилась в июне 2020 года, сообщает СУ СКР по Ростовской области.
По версии следствия, в ту ночь двое батайчан, Александр Г. и Николай Я., приехали к реке Кагальник, чтобы порыбачить. Троюродные братья часто выезжали на рыбалку - это было их хобби. Рыболовы обустроили место, достали снасти. Но едва установили удочки, как к ним подошел знакомый местный житель. Пьяный мужчина заявил, что они заняли его место для ловли, и потребовал уйти. Батайчане не соглашались, и вскоре завязался конфликт. В какой-то момент мужчина ушел, но вскоре вернулся с охотничьим ружьем. Он застрелил рыбаков и сжег их автомобиль, пытаясь замести следы.
На фото слева направо: убитые Александр Г. и Николай Я.
Тела убитых нашли на следующий день. Тогда же задержали и главного подозреваемого. Мужчина показал следователям, как расправился с двумя знакомыми 35 и 36 лет. Как выяснилось, у каждого из батайчан остались по двое детей.
- Уголовное дело направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.