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Мужчина убил двоих рыбаков в Ростовской области

Мужчина убил двоих рыбаков в Ростовской области
В Ростовской области произошло убийство двоих рыбаков. ЧП случилось вечером 5 июня недалеко от Новобатайска – на берегу реки Кагальник. Об этом сообщает DonDay.ru.

По информации портала, двое мужчин ловили рыбу. К ним подошел местные житель и заявил, что это его место для ловли. Между ними завязался конфликт, в ходе которого дончанин застрелил обоих рыбаков. Пытаясь замести следы преступления, он сжег их авто и сбежал с места происшествия.

В течение суток подозреваемый был арестован. В отношении него завели уголовное дело.

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