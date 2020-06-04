Мужчина убил двоих рыбаков в Ростовской области
В Ростовской области произошло убийство двоих рыбаков. ЧП случилось вечером 5 июня недалеко от Новобатайска – на берегу реки Кагальник. Об этом сообщает DonDay.ru.
По информации портала, двое мужчин ловили рыбу. К ним подошел местные житель и заявил, что это его место для ловли. Между ними завязался конфликт, в ходе которого дончанин застрелил обоих рыбаков. Пытаясь замести следы преступления, он сжег их авто и сбежал с места происшествия.
В течение суток подозреваемый был арестован. В отношении него завели уголовное дело.