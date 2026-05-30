В День защиты детей в Ростове запретят продажу алкоголя. Об этом сообщили в городской администрации.1 июня в магазинах вводится запрет на продажу алкогольной продукции. Такие ограничения сделаны в соответствии с областным законом.Данные меры не распространяются на рестораны и другие заведения.