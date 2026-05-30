В результате сильного ливня улицы Ростова ушли под воду 30 мая

30 мая сильный ливень затопил улицы города. В переулке Доломановском, где автомобиль застрял в яме, потоки воды превратили его в бурлящую реку. Аналогичная ситуация сложилась на Пушкинской, Максима Горького и в других районах.

Дождь сопровождался градом, усиливая разрушительные последствия. Синоптики предупредили, что штормовое предупреждение будет действовать до 1 июня.

Жителям города рекомендуется воздержаться от дальних поездок и не покидать дома без крайней необходимости.
Фото: соцсети
