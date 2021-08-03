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Житель Ростовской области на год отправится в тюрьму за кражу бутылки водки

Житель Ростовской области на год отправится в тюрьму за кражу бутылки водки

Житель Ростовской области на год отправится в тюрьму за кражу бутылки водки. Инцидент произошёл зимой этого года в Донецке.

По версии следствия, в тот злосчастный день Владимир Чернышев направился в местный супермаркет. Почти сразу его понесло в отдел с алкоголем. Денег у мужчины, видимо, не было, поэтому он просто схватил бутылку и выбежал из магазина, не заплатив.

На Чернышева завели уголовное дело по статье «Грабеж». Обычно за кражу в районе 500 рублей не дают реальный срок. Однако дело осложнил тот факт, что ранее мужчина был судим.

Как сообщают в Донецком областном суде, Чернышева приговорили к одному году и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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