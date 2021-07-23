Житель Ростова, который сжег супругу, избежал тюрьмы
Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор мужчине, который сжег свою гражданскую жену. Александра Петренко обвиняли по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По версии следствия, трагедия случилась в январе 2020 года. В тот день между 37-летним мужчиной и его 40-летней гражданской супругой произошла ссора. Во время скандала ростовчанин облил женщину этиловым спиртом. Жидкость попала на руки Александра, в итоге, когда он прикуривал сигарету, вспыхнуло пламя. Огонь перекинулся на сожительницу. Подозреваемый пытался потушить пламя, но, несмотря на это, женщина получила сильные ожоги.
Пострадавшую доставили в больницу. Врачи боролись за ее жизнь, но 4 февраля она скончалась. У мужчины диагностировали ожоги предплечий и кистей рук 2-й и 3-й степеней.
В отношении Александра Петренко возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Спустя полтора года мужчине вынесли приговор.
16 июля суд приговорил его к ограничению свободы сроком на год. Также Александру нельзя изменять место жительства и выезжать за пределы Ростова. Кроме того, мужчина выплатит моральную компенсацию потерпевшей стороне в размере 600 и 300 тысяч рублей.
16.07.2021 Первомайским районным судом провозглашен приговор по уголовному делу в отношении Александра Петренко, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Сторона потерпевшей посчитала такое наказание недостаточным. В ближайшее время она обжалует приговор.