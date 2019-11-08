Супруга экс-футболиста ФК «Ростов» Новосельцева показала новое фото с маленьким сыном



Маленькому сыну бывшего игрока «Ростова» Ивана Новосельцева и его супруги Катерины Кейру Теодору исполнилось три месяца. В честь радостного события молодая мама выложила в своем микроблоге новый снимок, на котором подписчики смогли впервые увидеть лицо малыша.



- Сегодняшний день подтолкнул меня к тому, чтобы я решилась поделиться самым сокровенным. Сегодня ровно три месяца, как я стала мамой этого невероятного, доброго и осознанного мальчика Теодора. Сынок, я безумно тебя люблю, и мы все пройдем вместе! Впереди нас ждет счастливое и светлое будущее, - подписала снимок ростовчанка Кейру.



Напомним, роман Новосельцева и Кейру развивался стремительно. Какое-то время пару считали одной из самых романтичных. Футболист «Ростова» сделал Катерине предложение прямо на футбольном поле. Вскоре после свадьбы выяснилось, что Кейру ждет ребенка. Однако беременность не была безмятежным периодом. В феврале в семье произошел скандал. Кейру сообщила, что муж втайне от нее переписал их совместную квартиру на свою мать. После этого между бывшими возлюбленными начались судебные разбирательства.



Сейчас баскетболистка пытается добиться от супруга алиментов на их общего ребенка.