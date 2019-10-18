Жена бывшего футболиста ФК «Ростов» Новосельцева согласилась сделать тест ДНК



Отношения между бывшим футболистом ФК «Ростов» Иваном Новосельцевым и его супругой баскетболисткой Екатериной Кейру остаются не выясненными. Однако в них появляются всё новые и новые обстоятельства.



С самого начала скандала Иван продолжает хранить молчание. Он не дал ни одного комментария по поводы разрыва отношений с супругой. Всё это время Екатерина отдувалась за двоих, предоставляя СМИ свою версию конфликта в семье. Накануне в интервью каналу Mash девушка заявила, что её бывший супруг сомневается в собственном отцовстве. Якобы футболист хочет сделать тест ДНК, чтобы убедиться, что ребёнок, которого Екатерина родила в середине августа – его сын.







На это заявление Кейру высказала готовность сделать необходимый анализ. По словам молодой мамы, она готова к любым проверкам, сообщает DonDay. Дойдёт ли дело до теста, пока не понятно. Никаких конкретных действия ни одна из сторон пока не предприняла.



Добавим, что ранее мировой суд Таганского района Москвы вынес решение о взыскании с Новосельцева алиментов на содержание жены и сына в размере 20 тысяч рублей. При этом, по информации адвокатов Екатерины, доход спортсмена составляет 7 миллионов рублей в месяц.



Напомним, свадьба Ивана Новосельцева, на тот момент игрока ФК «Ростов» и Екатерины Кейру состоялась в 2015 году. Около года назад беременная супруга сообщила общественности, что её муж сбежали на связь с ней не выходит. Накануне она выяснила, что общее имущество супруг переписал на своих родственников.





