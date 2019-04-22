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Футболист Новосельцев не пришёл на первое заседание суда с женой

Футболист Новосельцев не пришёл на первое заседание суда с женой
В Таганском суде Москвы состоялось первое слушание по делу об имущественном споре между Екатериной Кейру и её мужем футболистом Иваном Новосельцевым. На заседание игрок ФК «Ростов» не явился.

Супруга обвиняет футболиста в том, что он переписал на свою маму совместно приобретенную квартиру. Ростовчанка намерена вернуть имущество.

По словам Екатерины Кейру, с момента разрыва Иван ни разу не попытался с ней связаться. Тем не менее, в суд он прислал своего адвоката. Интересы девушки представляла известный адвокат, основательница юридической компании «Гордон и сыновья» Екатерина Гордон.

На первом заседании стороны ознакомились с материалами дела.

Напомним, что пара не живет вместе с февраля. Как рассказала Екатерина СМИ, Иван собрал вещи и ушел из квартиры, где они жили вместе. С тех пор он не общается с супругой, которая находится в положении.

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