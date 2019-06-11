Жаркие и солнечные выходные прогнозируют в Ростове



В Ростове ожидаются жаркие и солнечные выходные. Согласно информации, размещенной на сайте донского гидрометцентра, в донской столице не ожидается осадков.



В субботу, 15 июня, днём столбики термометров покажут до +32 градусов. Вечером температура опустится до +21 градуса. Ветер прогнозируется северо-восточный, до 2,8 метра в секунду.



Похожая погода ожидается и в воскресенье. Днём небо ненадолго затянут облака, но солнце всё равно будет иногда проглядывать. К вечеру за окном станет ясно, градусники покажут от +23 до +31 градуса.