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Жаркие и солнечные выходные прогнозируют в Ростове

Жаркие и солнечные выходные прогнозируют в Ростове
В Ростове ожидаются жаркие и солнечные выходные. Согласно информации, размещенной на сайте донского гидрометцентра, в донской столице не ожидается осадков.

В субботу, 15 июня, днём столбики термометров покажут до +32 градусов. Вечером температура опустится до +21 градуса. Ветер прогнозируется северо-восточный, до 2,8 метра в секунду.

Похожая погода ожидается и в воскресенье. Днём небо ненадолго затянут облака, но солнце всё равно будет иногда проглядывать. К вечеру за окном станет ясно, градусники покажут от +23 до +31 градуса.

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