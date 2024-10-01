Мать детей, уколовшихся шприцами в детсаду Ростова, получила первые результаты анализов

Фото: Ирина К.

Первые результаты анализов, которые сдавали дети, уколовшиеся шприцами в детском саду в Ростове-на-Дону, были готовы 30 сентября. Этот день, по словам мамы мальчиков, Ирины, останется в памяти надолго.- Мне позвонили ещё вечером и сообщили, что результаты готовы. Сотрудники поликлиники меня успокоили, что ничего страшного они не обнаружили, — рассказывает Ирина. — Но мандраж не проходил до самого утра.Только на следующий день Ирина смогла забрать анализы из медицинского учреждения. В документах было указано, что в крови шестилетних мальчиков не нашли смертельные инфекции – гепатит В, С, сифилис и ВИЧ.- Я вздохнула с облегчением, — делится ростовчанка. — Но ненадолго, впереди ещё три неприятных процедуры и полгода дикого страха за здоровье своих мальчиков.Дело в том, что первые анализы могут не всегда давать точный результат. Чтобы убедиться, что мальчишки не подхватили заразу, нужно сдать анализы несколько раз.Напомним, что 24 сентября в детском саду, расположенном по адресу: Металлургическая, 70А, произошла жуткая история. Ирина, мама двоих детей, пришла за ними, но её ждал неприятный сюрприз от воспитательницы. Девушка сообщила, что во время дневной прогулки её сыновья укололись шприцами, которые лежали на детской площадке.Ирина сразу же отправилась в поликлинику, но из-за позднего времени маленьких пациентов никто не принял. Лишь на следующий день женщина смогла обратиться в СПИД-центр, где её направили в специализированную клинику для сдачи анализов на опасные инфекции.Ирина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. После публикации Donday история получила широкую огласку в сети. Ею заинтересовались в Следственном комитете России.