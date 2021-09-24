Нападающий ХК «Ростов» Роман Опалев стал лучшим игроком домашней серии

Нападающий ростовского хоккейного клуба Роман Опалев стал лучшим игроком домашней серии. Об этом сообщили в пресс-службе донской команды 27 сентября.За спортсмена в социальных сетях проголосовали 40% опрошенных. За время домашних матчей он забросил две шайбы в ворота противника и сделал три результативные передачи. Второе место занял Павел Щербаков (№ 18) с количеством -35% голосов. Ему удалось забросить две шайбы, и сделать одну передачу. Также в тройку лучших попал капитан донской команды Владислав Туник, за которого проголосовали 8% респондентов.Напомним,Роман Опалев - воспитанник екатеринбургской школы хоккея. Свою карьеру спортсмен начал в составе МХК «Авто» в сезоне-2012/2013. Выступать за Ростов спортсмен начал с 2018 года.