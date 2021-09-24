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Нападающий ХК «Ростов» Роман Опалев стал лучшим игроком домашней серии

Нападающий ХК «Ростов» Роман Опалев стал лучшим игроком домашней серии

Нападающий ростовского хоккейного клуба Роман Опалев стал лучшим игроком домашней серии. Об этом сообщили в пресс-службе донской команды 27 сентября.

За спортсмена в социальных сетях проголосовали 40% опрошенных. За время домашних матчей он забросил две шайбы в ворота противника и сделал три результативные передачи. Второе место занял Павел Щербаков (№ 18) с количеством -35% голосов. Ему удалось забросить две шайбы, и сделать одну передачу. Также в тройку лучших попал капитан донской команды Владислав Туник, за которого проголосовали 8% респондентов.

Напомним,Роман Опалев - воспитанник екатеринбургской школы хоккея. Свою карьеру спортсмен начал в составе МХК «Авто» в сезоне-2012/2013. Выступать за Ростов спортсмен начал с 2018 года.
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