Зампрокурора Ростовской области подал в отставку
Рапорты об увольнении написали заместитель прокурора Ростовской области Алексей Рощин и исполняющий обязанности главы надзорного ведомства Новошахтинска Александр Ширинов. Волна увольнений началась после ухода с должности прокурора Ростовской области Юрия Баранова 11 июня.
Как сообщает DonDay.ru, сотрудники ведомства написали заявления буквально через несколько часов после отставки Баранова. Приказы об увольнении Рощина и Ширинова будут готовы 15 июня.
Напомним, уход Юрия Баранова связывают с коррупционными скандалами. Скорее всего, речь идёт о бывшем начальнике антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области Андрее Прокуратове и прокуроре Пролетарского района Сергее Калитвинцеве. Оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.