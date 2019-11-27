Вместе с министром здравоохранения Ростовской области Быковской в суд доставили её зама
Вместе с министром здравоохранения Ростовской области Татьяной Быковской в суде находится её заместитель. Станиславу Беседовскому также избирают меру пресечения. Чиновницу и её зама доставили в Ленинский районный суд вечером 29 ноября.
Напомним, министра здравоохранения Татьяну Быковскую и Станислава Беседовского подозревают в превышении должностных полномочий. По предварительным данным, дело связано с махинациями с госзакупками.