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Вместе с министром здравоохранения Ростовской области Быковской в суд доставили её зама

Вместе с министром здравоохранения Ростовской области Быковской в суд доставили её зама
Вместе с министром здравоохранения Ростовской области Татьяной Быковской в суде находится её заместитель. Станиславу Беседовскому также избирают меру пресечения. Чиновницу и её зама доставили в Ленинский районный суд вечером 29 ноября.

Напомним, министра здравоохранения Татьяну Быковскую и Станислава Беседовского подозревают в превышении должностных полномочий. По предварительным данным, дело связано с махинациями с госзакупками.

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