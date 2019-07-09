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Замгубернатора Ростовской области по вопросам промышленности уволился с должности

Замгубернатора Ростовской области по вопросам промышленности уволился с должности
С должности сняли заместителя губернатора Ростовской области по вопросам промышленности, энергетики и транспорта. Соответствующий указ глава региона подписал 11 июля.

В сообщении на сайте областного правительства сказано, что Михаил Тихонов ушёл по собственному желанию. Пост замгубернатора он занимал с ноября 2018 года.

В конце мая в правительстве сообщили, что Тихонов должен был взять на себя вопросы в сфере ЖКХ, региональной службы и госжилинспекции. В декларации о доходах за 2018 год указано, что Тихонов заработал 3 530 179 рублей. А вот его жена, согласно документам, заработала за год 39 миллионов рублей.
Замгубернатора Ростовской области по вопросам промышленности уволился с должности

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