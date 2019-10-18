Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Экс-глава Новошахтинска стал замгубернатора Ростовской области

Экс-глава Новошахтинска стал замгубернатора Ростовской области
Губернатор Ростовской области назначил нового заместителя по вопросам топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, а также промышленности. Пост занял министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин. Василий Голубев подписал указ о назначении 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Игорь Сорокин родился в Новошахтинске. Окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «горный инженер-маркшейдер». Работал на угольно шахте, промышленных предприятиях, в коммерческих организациях.

С 2009 по 2019 года был главной администрации Новошахтинска. Теперь занял пост заместителя главы Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.