Экс-глава Новошахтинска стал замгубернатора Ростовской области



Губернатор Ростовской области назначил нового заместителя по вопросам топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, а также промышленности. Пост занял министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин. Василий Голубев подписал указ о назначении 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.



Игорь Сорокин родился в Новошахтинске. Окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «горный инженер-маркшейдер». Работал на угольно шахте, промышленных предприятиях, в коммерческих организациях.



С 2009 по 2019 года был главной администрации Новошахтинска. Теперь занял пост заместителя главы Ростовской области.