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Бывшего министра строительства Ростовской области могут отпустить из-под домашнего ареста

Бывшего министра строительства Ростовской области могут отпустить из-под домашнего ареста
С экс-министра строительства Ростовской области могут снять ограничение в виде домашнего ареста.

Ленинский районный суд оставил без удовлетворения ходатайство следователя о продлении Николаю Безуглову меры пресечения в виде домашнего ареста. Заседание суда состоялось 21 января.

В случае, если до 27 января чиновнику не назначат другую меру пресечения, он будет свободен.

Напомним, министра строительства Ростовской области Николая Безуглова задержали весной 2019 года. Он подозревается в финансовых махинациях при строительстве стадиона «Ростов Арена». По версии следствия, с одобрения высокопоставленного чиновника во время возведения объекта строительный песок был заменён на более дешёвый. Таким образом чиновники смогли выручить 223 миллиона рублей.

Причастным к этому делу считают и заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша. Он также обвиняется в превышении должностных полномочий. К слову, Сергея Сидаша уже освободили из-под домашнего ареста.

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