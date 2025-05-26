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Замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков покинул пост

Замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков покинул пост
Заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству ушел с должности. Об этом 26 мая сообщили в городской администрации.

Дмитрий Симков родился и вырос в городе Пролетарске. Он начал свою карьеру в 1997 году в должности газоэлектросварщика в пролетарской компании. Далее работал на нескольких должностях, в том числе руководителем.

С февраля 2015-го по 3 марта 2016 года был заместителем главы администрации, первым заместителем главы администрации Железнодорожного района Ростова-на-Дону.

На пост замглавы по транспорту и дорожному хозяйству Симков был назначен в апреле 2021 года. На посту он проработал около пяти лет. Пока его обязанности будет исполнять Денис Водопьянов.
Фото: СоцСети
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