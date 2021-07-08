Захоронение тысячелетней давности обнаружили археологи в районе «Красного Аксая» в Ростове

В районе ЖК «Красный Аксай» в Ростове археологи обнаружили несколько древних захоронений. Одно из них, предположительно, тысячелетней давности. О необычных находках Rostov.ru рассказал археолог-эксперт Ростовского археологического научно-исследовательского бюро Игорь Парусимов.История началась со строительства нового магазина в ЖК «Красный Аксай» в мае 2021 года. Обычно перед крупными стройками всегда приглашают археологов, чтобы они заодно смогли узнать больше о наших предках и захоронениях. После этого специалисты уже решают, будут ли они проводить раскопки или, может быть, ограничатся наблюдениями за строительными работами.Специалисты Ростовского археологического научно-исследовательского бюро приехали на участок строительства магазина и не прогадали. За два месяца раскопок им удалось обнаружить немало древних находок, в том числе и несколько необычных вещиц того времени.- Это территория меотского некрополя. Мы точно не знаем, где находятся могилы этого кладбища. Археологами раскопана ограбленная в древности катакомба меотов 1-2-го веков новой эры. От человека осталась берцовая кость и в неразрушенной части могилы - кости рогатого скота и лошади. Черепа и конечности свидетельствуют о том, что при входе в погребальную камеру могилы находились чучела животных. Сами туши могли быть использованы при совершении тризны () по покойному.- Примерно 80% из найденных на территории г. Ростова-на-Дону меотских захоронений были разграблены. Тогда такое преступление каралось смертной казнью, поэтому чаще всего это делалось ночью. В некоторых могилах даже находят следы угля от зажжённого факела. В этот раз у преступников, скорее всего, было мало времени, поэтому они быстро вынесли наружу останки, а уже на поверхности начали искать драгоценности, - рассказывает специалист.Ещё в катакомбе нашли наконечники стрел. Состоящий из органических материалов лук мог не сохраниться. Археолог рассказал, что их положили вместе с телом для защиты от неприятелей или добычи себе пропитания в загробном мире.- В раскопе было найдено захоронение женщины. Предположительно, ему более тысячи лет (хазарское время). Вместе с ней нашли бронзовый перстень со стеклянной вставкой, две пуговички, два астрагала (гадальные кости) барана, два гончарных сосуда и хребет мелкого рогатого скота, - показывает на фотографиях с места раскопок Игорь Парусимов.В кувшинах, как предполагает специалист, скорее всего, находилась еда. Возможно, в одном из них была вода, а в другом - какой-то перекус. Мелкая тушка животного тоже нужна была, чтобы подкрепиться. В то время люди верили, что даже в загробном мире людям хочется есть, поэтому при захоронении клали с умершими еду. На дне одного из сосудов - отпечаток родового клейма.- Интересно, что форма ямы напоминает форму лодки носом на восток. То есть человек плывёт ногами вперёд в загробное царство. Иногда мы находим меотские захоронения в реальных деревянных лодках, иногда это что-то, напоминающее лодку. Здесь же я впервые вижу, чтобы люди хазарского времени сымитировали плавательное средство таким образом.Кроме того, археологи раскопали два десятка хозяйственных ям 100-150 летней давности. В них нашли разные поломанные вещицы того времени - от древних монет, курительных трубок, старых мисок, горшков и кувшинов до личных принадлежностей людей, проживавших в 19-20-х веках на юго-восточной окраине г. Нахичевань-на-Дону.В летней кухне, которую также нашли в раскопе, городские люди готовили себе еду. Об этом говорят прокаленные от жара стенки очага. Загадкой остается найденный фрагмент расписного фаянсового сосуда изникского круга (совр. тер. Турции), датируемого 17-м веком.Игорь Парусимов говорит, что процесс раскопок увлек не только археологов, но и местных жителей, особенно соседских детишек, которые подходили к специалистам, интересовались находками.Сейчас специалисты детально занялись изучением найденных «сокровищ». Как только они их идентифицируют, будет написан научный отчет, их отдадут в федеральный музей. Следующие раскопки ростовский археолог планирует не раньше весны следующего года, так как ему как государственному эксперту, помимо написания своего отчета, также предстоит экспертировать работу своих коллег.