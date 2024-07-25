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Задолженность Новочеркасского завода сварочных электродов выставили на аукцион

Задолженность Новочеркасского завода сварочных электродов выставили на аукцион
Дебиторскую задолженность ООО «Новочеркасский завод сварочных электродов» пытаются продать с молотка. Соответствующая информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

На торги выставили лот стоимостью 720 тысяч рублей. За эти деньги покупатель может попробовать через суд взыскать с должника автомобиль «Субару Форестер» 2011 года выпуска.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 7 мая. Если лот никого не заинтересует, его могут выставить на торги заново, но за меньшую сумму.

ООО «Новочеркасский завод сварочных электродов» был зарегистрирован в казачьей столице 16 июня 2018 года. Предприятие занимается производством изделий из проволоки, цепей и пружин.
Фото: Ростов.Ру
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