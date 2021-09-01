Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Задержанную в Ростове журналистку Беллу Насибян освободили из спецприемника

Задержанную в Ростове журналистку Беллу Насибян освободили из спецприемника

Ростовский областной суд изменил решение об аресте журналистки Беллы Насибян. Эту информацию Rostov.ru подтвердил адвокат задержанной Сергей Ковалевич.

Заседание прошло 3 сентября. Учитывая наличие у задержанной маленького ребенка, а также еще ряда причин, суд решил освободить журналистку из-под ареста. Вместо этого ей назначили штраф в размере двух тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

Напомним, Насибян задержали 1 сентября за размещение символики экстремистской организации в соцсетях. Первомайский районный суд приговорил ее к аресту на пять суток. Однако решение удалось обжаловать в вышестоящем суде.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.