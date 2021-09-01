Задержанную в Ростове журналистку Беллу Насибян освободили из спецприемника

Ростовский областной суд изменил решение об аресте журналистки Беллы Насибян. Эту информацию Rostov.ru подтвердил адвокат задержанной Сергей Ковалевич.Заседание прошло 3 сентября. Учитывая наличие у задержанной маленького ребенка, а также еще ряда причин, суд решил освободить журналистку из-под ареста. Вместо этого ей назначили штраф в размере двух тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.Напомним, Насибян задержали 1 сентября за размещение символики экстремистской организации в соцсетях. Первомайский районный суд приговорил ее к аресту на пять суток. Однако решение удалось обжаловать в вышестоящем суде.