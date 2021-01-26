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Координатору штаба Навального не удалось обжаловать решение суда

Координатору штаба Навального не удалось обжаловать решение суда
Ростовский областной суд оставил приговор координатора штаба Навального без изменений. Ксении Середкиной дали 8 суток административного ареста.

Акивистку задержали накануне мирного митинга в поддержку Навального. Кировский районный суд вынес решение об аресте на трое суток. Однако как только Середкина вышла из спецприемника, ее увезли в неизвестном направлении. Как выяснилось, девушку доставили в городской Ленинский суд.

Вечером 25 января Ксения получила административный арест на 8 суток по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов».
Утром 28 января активистку доставили в облсуд. Середкина подала апелляционную жалобу, однако суд оставил приговор без изменений.

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