Координатору штаба Навального не удалось обжаловать решение суда
Ростовский областной суд оставил приговор координатора штаба Навального без изменений. Ксении Середкиной дали 8 суток административного ареста.
Акивистку задержали накануне мирного митинга в поддержку Навального. Кировский районный суд вынес решение об аресте на трое суток. Однако как только Середкина вышла из спецприемника, ее увезли в неизвестном направлении. Как выяснилось, девушку доставили в городской Ленинский суд.
Вечером 25 января Ксения получила административный арест на 8 суток по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов».
Утром 28 января активистку доставили в облсуд. Середкина подала апелляционную жалобу, однако суд оставил приговор без изменений.