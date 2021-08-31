В Ростове задержали 24-летнюю журналистку Беллу Насибян

Первомайский районный суд Ростова арестовал на пять суток журналистку сетевого издания RusNews Беллу Насибян. Ее обвинили в пропаганде символики экстремистской организации.Девушку задержали утром 1 сентября рядом с детсадом, в который она привела трехлетнего сына. Беллу доставили в отдел полиции № 6 Ростова. Там в отношении нее составили протокол о пропаганде экстремистской символики в соцсетях.Журналистка находится в спецприемнике, расположенном в переулке Семашко. Интересы Беллы Насибян представляет адвокат Сергей Ковалевич. Защита намерена подавать апелляцию, так как на иждивении девушки находится малолетний ребенок.