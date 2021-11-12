За сутки в Ростовской области заболели жители 54 муниципалитетов

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области медики зафиксировали еще 652 случая заражения COVID-19. По данным на 15 ноября, наибольшее число инфицированных выявили в донской столице - 201 человек. В Волгодонске заболели 33 жителя, а в Шахтах - 32.На территории Таганрога пациентами с коронавирусом стали 30 человек, в Новочеркасске - 19, в Аксайском районе - 16, а в Азовском - 14. Борьбу с COVID-19 начали 13 жителей Миллеровского района и по 12 - в Новошахтинске, Гуково и Сальском районе. В Азове, Зверево и Зимовниковском - по 11, в Мясниковском и Батайске - по 10.По девять инфицированных оказались в Семикаракорском районе и городе Каменске-Шахтинском. В Кагальницком, Егорлыкском, Белокалитвинском, Красносулинском, Зерноградском, Неклиновском районах и Донецке - по восемь. В Чертковском, Октябрьском, Морозовском и Песчанокопском - по семь.В числе новых пациентов с коронавирусом - по шесть человек из Тарасовского, Каменского, Шолоховского, Целинского, Заветинского, Кашарского, Тацинского и Цимлянского районов. Из Куйбышевского, Орловского, Волгодонского, Константиновского и Мартыновского - по пять. Также заболели по четыре жителя Милютинского и Дубовского районов.Борьбу с опасным вирусом начали по три человека в Ремонтненском, Усть-Донецком, Матвеево-Курганском и Багаевском районах. В Боковском, Обливском, Веселовском и Верхнедонском - по два. Меньше всего новых инфицированных оказалось в Пролетарском и Родионово-Несветайском районах. Там заболели по одному жителю.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 165 806 человек. Как сообщили в региональном правительстве, большинство из них уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов с COVID-19. Опасный вирус забрал жизни 8 176 человек.