За сутки в Ростовской области от коронавируса вылечился 131 человек

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В Ростовской области за прошлые сутки от COVID-19 вылечился 131 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве 27 мая. Все пациенты уже прошли повторное ПЦР-тестирование, результаты оказались отрицательными. За весь период в регионе от ковида выздоровели 364 тысячи человек.По актуальным данным, лечение в стационарах получает 251 пациент. На неинвазивной ИВЛ находятся 22 человека.Состояние еще двоих медики оценили как тяжелое. Их ввели в искусственную кому, а все питательные смеси они получают через трубку, подведенную к трахее.