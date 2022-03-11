За сутки от коронавируса вылечились еще 1 715 жителей Ростовской области

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В Ростовской области за сутки от коронавируса вылечились 1 715 человек. Результаты их ПЦР-тестов оказались отрицательными, поэтому соблюдать самоизоляцию им не нужно. Об этом сообщили в правительстве донского региона.В стационарах ковидных госпиталей лечатся 1 911 пациентов с подтвержденным ковидом. В тяжелом состоянии, в медикаментозной коме находится 21 человек. Все питательные смеси поступают им через подведенную к трахее трубку. Еще 171 человек может дышать и передвигаться самостоятельно. Однако кислород им поступает через маски или мундштуки.За весь период в Ростовской области выздоровели 321 946 человек.