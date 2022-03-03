От коронавируса за сутки вылечились шесть тысяч жителей Ростовской области

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В Ростовской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 6 054 человека. У них больше не проявляются симптомы опасного вируса, а ПЦР-тестирование дало отрицательный результат. Об этом сообщили в правительстве донского региона.Еще 2 792 пациента с подтвержденным коронавирусом лечатся в стационарах ковидных госпиталей. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 человека - их ввели в искусственную кому, а все питательные смеси поступают им через подведенную к трахее трубку. На неинвазивной ИВЛ находятся 190 человек.За весь период пандемии коронавируса в Ростовской области выздоровели 296 476 человек.