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От коронавируса за сутки вылечились шесть тысяч жителей Ростовской области

От коронавируса за сутки вылечились шесть тысяч жителей Ростовской области

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 6 054 человека. У них больше не проявляются симптомы опасного вируса, а ПЦР-тестирование дало отрицательный результат. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Еще 2 792 пациента с подтвержденным коронавирусом лечатся в стационарах ковидных госпиталей. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 человека - их ввели в искусственную кому, а все питательные смеси поступают им через подведенную к трахее трубку. На неинвазивной ИВЛ находятся 190 человек.

За весь период пандемии коронавируса в Ростовской области выздоровели 296 476 человек.
Фото: Яндекс.Новости
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