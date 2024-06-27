Фото: Соцсети ГАИ

В Ростовской области в результате лобового ДТП погиб житель города Шахты, возвращавшийся с рыбалки.25 июня в Усть-Донецком районе Ростовской области произошло серьёзное лобовое ДТП, в результате которого погибли два человека.47-летний Павел, возвращавшийся домой в город Шахты после рыбалки на своём автомобиле «Шевроле Нива», ехал по трассе в районе хутора Пухляковского около 21:00. Навстречу ему выехала «Тойота Ярис», которая на большой скорости протаранила внедорожник Павла и вылетела в кювет. Удар был настолько сильным, что обе машины получили серьёзные повреждения, а водители оказались зажаты в покореженном металле.Прибывшие на место происшествия медицинские работники не смогли спасти жизнь Павлу и водителю «Тойоты». Личность погибшего мужчины за рулём «Тойоты» и причина аварии устанавливаются.Похороны Павла пройдут 27 июня. В 13:00 возле его дома № 43/45 по улице Ворошилова в городе Шахты состоится прощание.