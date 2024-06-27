В Ростове возле площади 2-й Пятилетки сгорел грузовик

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В Ростове-на-Дону недалеко от площади 2-й Пятилетки сгорел малотоннажный грузовик. Инцидент произошел 27 июня около полудня.По словам очевидцев, мужчина на «Мерседесе Спринтере» ехал по улице Шеболдаева. Возле дома № 50 из-под капота транспорта повалил дым, разгорелось пламя.Водитель сразу же вышел из салона и принялся тушить грузовик. Машина перекрыла одну полосу движения, и образовалась пробка.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что информация о произошедшем к ним не поступала. Вероятно, мужчина смог самостоятельно потушить огонь.