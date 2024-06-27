В Ростове на Семашко посреди дороги провалился асфальт

Фото: DonDay

В Ростове в переулке Семашко посреди дороги провалился асфальт. Огромная яма образовалась напротив дома № 3.По словам очевидцев, ширина провала составляет около метра, а глубина – примерно полтора метра. Из-за этого проезд к улице Береговой буквально оказался перекрыт. Водителям приходится объезжать аварийный участок.При каких обстоятельствах полотно ушло под землю, неизвестно. Ростовчане связывают это с дождем, который обрушился на город ночью 27 июня. Когда покрытие восстановят, пока не известно.