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В Ростове на Семашко посреди дороги провалился асфальт

В Ростове на Семашко посреди дороги провалился асфальт
В Ростове в переулке Семашко посреди дороги провалился асфальт. Огромная яма образовалась напротив дома № 3.

По словам очевидцев, ширина провала составляет около метра, а глубина – примерно полтора метра. Из-за этого проезд к улице Береговой буквально оказался перекрыт. Водителям приходится объезжать аварийный участок.

При каких обстоятельствах полотно ушло под землю, неизвестно. Ростовчане связывают это с дождем, который обрушился на город ночью 27 июня. Когда покрытие восстановят, пока не известно.
Фото: DonDay
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