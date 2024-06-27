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В Ростове снесут столетний дом на Социалистической

В Ростове снесут столетний дом на Социалистической
В Ростове-на-Дону планируется снос ещё одного старинного дома. Речь идёт о 124-летнем многоквартирном доме под номером 67 на улице Социалистической.

26 июня на сайте администрации города появился документ об изъятии для муниципальных нужд доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: улица Социалистическая, 67. Это связано с признанием многоквартирного дома литер А аварийным и подлежащим сносу.

В документе указаны номера квартир и нежилых помещений, которые власти изымают. В случае возникновения конфликтной ситуации власти намерены обратиться в суд.

- При недостижении с собственниками соглашения об изъятии объектов недвижимого имущества правовому управлению администрации города Ростова-на-Дону предъявить в суд иски об изъятии объектов недвижимости, — говорится в документе.

Двухэтажный дом на Социалистической, 67 построен в 1910 году и в 2020 году признан аварийным. Износ здания составляет 80%. В доме всего 9 квартир, и он не имеет статуса объекта культурного наследия.
Фото: Яндекс Карты
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