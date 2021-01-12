За сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у жителей 44 муниципалитетов Ростовской области

В Ростовской области за сутки медики поставили диагноз «коронавирус» 392 жителям 44 городов и районов. С 13 по 14 января наибольшее количество заболевших зафиксировано в донской столице - 160 человек.В Новошахтинске инфекцию подхватили 13 человек, в Батайске - 12, а в Семикаракорском районе - 11. По 10 человек заразились новым вирусом на территории Гуково, Каменска-Шахтинского, Шахт, Усть-Донецкого и Красносулинского районов. В Сальском и Матвеево-Курганском пациентами с COVID-19 стали по девять человек.Заболели и жители Белокалитвинского, Верхнедонского, Шолоховского, Чертковского и Неклиновского районов. Здесь специалисты зафиксировали по восемь случаев заражения. В Орловском, Миллеровском и Песчанокопском с коронавирусом начали бороться по семь человек. По шесть инфицированных появились в Кагальницком, Ремонтненском районах и городе Таганроге.По пять человек заболели в Обливском и Зерноградском районах. В Егорлыкском, Цимлянском и городе Новочеркасске вирус подхватили по четыре человека. В Родионово-Несветайском районе - три, в Волгодонске, Дубовском, Зимовниковском, Веселовском, Тарасовском районах - по два. В Каменском, Советском, Тацинском и Морозовском заразились всего по одному жителю. Столько же человек получили диагноз «коронавирус» в Боковском, Константиновском, Мартыновском, Милютинском, Куйбышевском и Целинском районах.С начала пандемии в Ростовской области зафиксировано 57 130 случаев заболевания COVID-19. Из них 2 293 стали смертельными. В основном болезнь забирает людей с ослабленным иммунитетом - граждан старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.