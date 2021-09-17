За сутки COVID-19 выявили во всех городах и районах Ростовской области

В Ростовской области медики продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусом. За сутки с 20 по 21 сентября положительные результаты тестов на COVID-19 получили жители всех муниципалитетов. Большинство зараженных - ростовчане. В донской столице диагноз подтвердился у 189 человек.На втором месте по числу инфицированных остается Миллеровский район (14 человек). Третью строчку делят Таганрог, Азов, Шахты, Батайск, а также Аксайский, Неклиновский, Красносулинский, Веселовский, Багаевский, Азовский районы. В Мясниковском, Семикаракорском, Сальском и городе Волгодонске - по семь заболевших.В числе новых пациентов с COVID-19 оказались по шесть жителей Егорлыкского, Шолоховского, Матвеево-Курганского, Верхнедонского, Орловского и Константиновского районов. Аналогичная ситуация в Новочеркасске, Новошахтинске, Волгодонском и Морозовском.Положительные результаты тестов получили по пять человек, проживающих в Зимовниковском, Чертковском, Боковском, Цимлянском и Зерноградском районах. Столько же инфицированных в Гуково, Зверево и Донецке. В Кагальницком, Мартыновском, Пролетарском, Обливском, Каменском, Заветинском, Октябрьском и городе Каменске-Шахтинском.Борьбу с вирусом начали по три человека в Милютинском, Тарасовском, Белокалитвинском и Песчанокопском районах. В Кашарском, Тацинском, Усть-Донецком, Ремонтненском и Целинском - по два. Меньше всего заболевших выявили в Советском, Дубовском, Куйбышевском и Родионово-Несветайском районах - по одному.Всего в донском регионе за минувшие сутки вирус подхватили 469 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 134 299 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако спасти всех медикам не удалось. Как сообщили в региональном правительстве, COVID-19 забрал жизни 6 562 человек.