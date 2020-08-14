Под Ростовом осудили экс-начальника отдела участковых полиции
Под Ростовом осудили экс-начальника отдела участковых полиции и отдела по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.
Подполковник Олег Колинко признан виновным по статьям «Получение взятки» и «Превышении должностных полномочий».
По информации портала, бывший страж порядка, используя свое служебное положение, потребовал от предпринимательницы из Аксайского района, которая занималась торговлей, ежемесячно перечислять ему на счет по 2,5 тысячи рублей. За это правоохранитель обещал, что не будет проводить никакие проверочные мероприятия в торговой точке. Испуганная женщина согласилась на условия подполковника.
С мая 2018-го по ноябрь 2019-го дончанка отправила на карту Колинко 26 тысяч рублей. Женщине надоело перечислять деньги, и она обратилась в полицию. «Оборотня в погонах» задержали и завели в отношении его дело.
Аксайский районный суд вынес приговор Колинко. Ему назначили два года и шесть месяцев условно. Также он в течение двух лет не может занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.