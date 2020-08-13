Доходы губернатора Ростовской области за 2019 год составили 8 миллионов рублей

Глава донского региона за 2019 год заработал 8 миллионов рублей. Соответствующая декларация о доходах появилась на сайте правительства Ростовской области.Василию Голубеву принадлежат два дома площадью 357,9 и 120,2 квадратных метров, земельный участок на 1 670 квадратных метров. В пользовании губернатора находятся: дом – 476,8 квадратных метров, два участка – 1 600 и 970 квадратных метров и летняя кухня на 27,8 квадратных метра. Автомобилей у главы региона нет.Супруга Голубева за 2019 год заработала в семь раз больше своего мужа – 57,7 миллионов рублей. Она владеет двумя участками площадью 5 220 и 2 460 квадратных метров, долей земельного участка – 10 096 квадратных метров и автомобилем «Ауди Q7». Жене губернатора принадлежат три жилых дома, площадями 158,7, 544,7 и 158,7 квадратных метров, а также половиной доли в двух нежилых зданиях – 6 276,3 и 105,5 квадратных метров. В пользовании женщины находятся летняя кухня, 27,8 квадратных метров, жилой дом – 476,8 квадратных метров и три участка, 1600, 381 и 970 квадратных метров.