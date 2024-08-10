Вынесли приговор жителю Ростовской области, забившему до смерти жену
В Ростовской области осудили мужчину, который забил до смерти жену. Как сообщили 10 августа в региональном Следкоме, его обвиняли по статье «Убийство».
Жуткое ЧП случилось в новогоднюю ночь. После боя курантов, 1 января 2024 года, пара из станицы Мешковской (Верхнедонской район) продолжили отмечать начало 2024 года. Супруги выпивали алкоголь и общались. В какой-то момент безобидная беседа превратилась в ссору. Мужчина решил прекратить скандал силой. Он набросился на жену с кулаками и бил до тех пор, пока та не потеряла сознание. Наутро в гости пришли родственники и увидели, что 32-летняя женщина мертва. Они же вызвали полицию.
Вдовца задержали и возбудили уголовное дело в отношении него. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам 8 месяцам колонии строгого режима.