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В Ростовской области мужчина до смерти забил жену

В Ростовской области мужчина до смерти забил жену
На Дону мужчина до смерти избил жену. Трагедия приключилась в новогоднюю ночь в станице Мешковской Верхнедонского района.

После боя курнатов 34-летний мужчина продолжил праздновать начало 2024-го года со своей 32-летней супругой. Во время употребления спиртного между ними произошел скандал. В ходе словесной перепалки дончанин набросился на спутницу с кулаками. Он бил ее до тех пор, пока несчастная не потеряла сознание. Утром женщина умерла. Ее тело нашли родственники и вызвали полицию. Злоумышленника в тот же день задержали.

— В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Убийство», — отметили в донском Следкоме.
Фото: Ростов.ру
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