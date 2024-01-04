В Ростовской области мужчина до смерти забил жену

Фото: Ростов.ру

На Дону мужчина до смерти избил жену. Трагедия приключилась в новогоднюю ночь в станице Мешковской Верхнедонского района.После боя курнатов 34-летний мужчина продолжил праздновать начало 2024-го года со своей 32-летней супругой. Во время употребления спиртного между ними произошел скандал. В ходе словесной перепалки дончанин набросился на спутницу с кулаками. Он бил ее до тех пор, пока несчастная не потеряла сознание. Утром женщина умерла. Ее тело нашли родственники и вызвали полицию. Злоумышленника в тот же день задержали.— В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Убийство», — отметили в донском Следкоме.