Стали известны подробности смерти мужчины в Аксае



Стали известны подробности смерти мужчины в Аксае. Об обстоятельствах происшествия рассказал источник Rostov.ru.



Напомним, происшествие случилось вечером 7 ноября. Недалеко от администрации города один из жителей устроил дебош. Он начал бегать по улице в голом виде. В неадекватном состоянии мужчина напал на прохожую с ребенком. После этого он скончался.



По данным источника, 47-летний умерший страдал от психического расстройства. Из-за этого он принимал прописанные врачом препараты. Из-за лекарств ему было запрещено употреблять спиртное. За два дня до инцидента к мужчине пришли гости. С компанией он начал выпивать, после чего снова принял препараты. С этим может быть связан его срыв.



В настоящее время причина смерти мужчины не установлена. Ее определят только после лабораторных исследований.