Второй террорист из СИЗО №1 Ростова арестован до 15 августа

Фото: Ростов.ру

Второй террорист из СИЗО № 1 Ростова-на-Дону был арестован по обвинению в побеге из-под стражи. Малик Гандолаев будет находиться в следственном изоляторе до 15 августа включительно.Ночью 16 июня Гандолаев вместе с шестерыми осужденными выбили оконную решетку и выбрались из камеры. Вооружившись заточками и ножами, они попытались выбраться в город. Во время побега Гандолаева задержали сотрудники СИЗО. По версии следствия, подозреваемый пытался оказать сопротивление и ранил одного из охранников. Вскоре после того, как мужчину обезвредили, его сокамерники взяли в заложники двоих сотрудников режимного учреждения.В результате штурма силовики ликвидировали преступников. Выжить удалось лишь одному террористу — Даниилу Камневу. Он получил ранение, но врачи смогли сохранить ему жизнь. Парню также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 августа.Теперь Камневу и Гандолаеву грозит до пожизненного лишения свободы.